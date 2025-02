Inter-Fiorentina, tre cambi rispetto all’ultima! No rivoluzione – CdS

L’Inter questo lunedì affronterà nuovamente la Fiorentina, stavolta però a San Siro. Simone Inzaghi non vuole portare rivoluzioni, le ultime sulla probabile formazione dal Corriere dello Sport.

ALLENAMENTI – L’Inter è tornata dalla partita contro la Fiorentina attorno alle due di notte tra giovedì e venerdì. I giocatori sono rimasti in ritiro, hanno dormito alla Pinetina e la mattina hanno svolto l’allenamento agli ordini di Simone Inzaghi. Solo Joaquin Correa e Federico Dimarco non hanno fatto la sessione con il gruppo. Oggi ci sarà l’analisi video di ciò che non è andato al Franchi, il mister non vuole ulteriori passi falsi lunedì a San Siro. Non ci sono stanchezza o calendario che tengano.

PROBABILE FORMAZIONE – Inzaghi comunque non vuole rivoluzionare la formazione di Firenze. Tornerà ovviamente Nicolò Barella dal primo minuto in Inter-Fiorentina, ma i cambi più importanti saranno altri. Prevista la titolarità di Francesco Acerbi, manca dal 23 novembre e Stefan de Vrij ha assoluto bisogno di riposo. Nicola Zalewski prenderà il posto di Denzel Dumfries squalificato, è favorito nel ballottaggio con Matteo Darmian. Rimarrà in panchina infine Yann Bisseck perché il tecnico pensa di affidarsi a Benjamin Pavard. Il francese occuperà la fascia destra in difesa.

fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia