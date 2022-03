Inter-Fiorentina, tre cambi per Inzaghi? Le scelte per l’attacco – CdS

È vigilia di Inter-Fiorentina e il dubbio principale di formazione è legato a Brozovic (vedi articolo). Per il Corriere dello Sport, che dà molto più no che sì per il croato, saranno tre i cambi di formazione di Inzaghi rispetto al Torino.

LE SCELTE – Inter-Fiorentina (domani ore 18 al Meazza) è una partita decisiva per indirizzare, in un senso o nell’altro, il finale di stagione della squadra di Simone Inzaghi. Purtroppo, quasi certamente, bisognerà affrontarla ancora senza Marcelo Brozovic, vicino ad alzare bandiera bianca come già fatto da Stefan de Vrij. Al posto del croato dovrebbe esserci Arturo Vidal, almeno da quanto emerge oggi in edicola sul Corriere dello Sport. Il tecnico non sembra intenzionato a fare sconti sui diffidati: oltre al cileno previsti dal 1′ anche Alessandro Bastoni e Lautaro Martinez. Quest’ultimo era il grande dubbio in attacco, ma viene dato titolare assieme a Edin Dzeko. Panchina quindi per Joaquin Correa e l’autore dell’1-1 di Torino Alexis Sanchez. In difesa “bocciato” Andrea Ranocchia, si torna all’assetto di Anfield con Milan Skriniar centrale e Danilo D’Ambrosio sul centro-destra. Il terzo cambio, oltre al già citato Vidal per Matias Vecino, è Denzel Dumfries per Matteo Darmian. Questa la probabile formazione di Inzaghi per Inter-Fiorentina, secondo il Corriere dello Sport: Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Vidal, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez.

Fonte: Corriere dello Sport

