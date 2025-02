Inter-Fiorentina 2-1, il tabellino della partita della 24ª giornata di Serie A

Inter-Fiorentina è terminata da pochi minuti con il punteggio di 2-1: questo il tabellino della partita valida per la ventiquattresima giornata di Serie A 2024-2025.

DOLCISSIMA VENDETTA – L’Inter rende alla Fiorentina quanto successo giovedì nel recupero, vince e va a -1 dal Napoli! Stavolta, finalmente, è sfruttato lo scivolone altrui ossia della squadra di Antonio Conte, che ieri aveva pareggiato 1-1 in casa con l’Udinese. Ma per accorciare c’è da soffrire tantissimo, in una partita dominata dall’inizio e che doveva essere già chiusa all’intervallo. Dove invece il risultato era di parità, perché al vantaggio su autogol di Marin Pongracic (nato da un corner viziato da palla precedentemente uscita) aveva risposto Rolando Mandragora. Su rigore folle concesso dal VAR, per compensare il fatto di non aver potuto intervenire prima. E qualcuno dovrebbe spiegare perché la mano di Matteo Darmian è punibile e quella di Federico Gatti in Como-Juventus no. Ma a fare giustizia ci pensa il più discusso: Marko Arnautovic, in campo per l’infortunato Marcus Thuram. Questo il tabellino di Inter-Fiorentina.

INTER-FIORENTINA 2-1 – IL TABELLINO

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni (65′ Zalewski); Darmian, Barella, Calhanoglu (46′ Zielinski), Mkhitaryan (65′ Frattesi), Carlos Augusto; M. Thuram (27′ Arnautovic, 77′ Taremi), Lautaro Martinez.

In panchina: J. Martinez, Calligaris, de Vrij, Correa, Asllani, Bisseck.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Moreno (66′ Fagioli), Pongracic, L. Ranieri, Gosens; Richardson (62′ Cataldi), Mandragora (80′ Gudmundsson); Dodò, Beltran (66′ Zaniolo), Parisi (62′ Folorunsho); Kean.

In panchina: P. Terracciano, Martinelli, Colpani, Ndour, Caprini.

Allenatore: Raffaele Palladino.

Arbitro: Federico La Penna della sezione di Roma 1 (Scatragli – Moro; Ayroldi; VAR Meraviglia; A. VAR Fabbri).

Gol: 28′ aut. Pongracic, 44′ rig. Mandragora (F), 52′ Arnautovic.

Ammoniti: Inzaghi (I, allenatore), Palladino (F, allenatore), Mkhitaryan, Calhanoglu, Zalewski, Barella (I), Richardson, Parisi, Kean (F).

Recupero: 2′ PT, 4′ ST.