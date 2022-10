Inter, con la Fiorentina uno switch sulle fasce? Inzaghi cambia le corsie!

L’Inter è a poche ore dalla sfida contro la Fiorentina. Inzaghi sta facendo delle valutazioni sulla formazione. Occhio ai cambi nelle corsie, bagarre sia a destra che a sinistra

IN CORSIA − Simone Inzaghi potrebbe cambiare le corsie per Fiorentina-Inter. Il tecnico nerazzurro, anche probabilmente con un pensiero al Viktoria Plzen, sta valutando alcune rotazioni. Secondo Sky Sport, bagarre a destra fra Denzel Dumfries e Matteo Darmian, con il laterale di Legnano in vantaggio per partire dal primo minuto. A sinistra, invece, tra Federico Dimarco e Robin Gosens si va verso la conferma del Nazionale italiano. Altra panchina, dunque, per il tedesco apparso comunque in palla nelle ultime uscite contro Barcellona e Salernitana.