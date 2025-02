Inter-Fiorentina 2-1, le statistiche di una vittoria che ristabilisce l’ordine!

Il risultato finale di Inter-Fiorentina è 2-1 in favore dei nerazzurri. Sblocca la gara l’autogol di Pongracic, Mandragora pareggia i conti. Poi Arnautovic entra e decide la 24ª giornata di Serie A: queste le statistiche del match disputato allo Stadio “Giuseppe Meazza” di Milano.

LA PRESTAZIONE – Dopo la batosta allo Stadio Artemio Franchi di Firenze giovedì, la squadra di Simone Inzaghi rialza la testa batte i viola davanti ai suoi spettatori di San Siro. Inter-Fiorentina, valida per il ventiquattresimo turno, termina 2-1. Non poche le polemiche, da una parte e dall’altra. L’autogol di Marin Pongracic che sblocca la partita nasce da un calcio d’angolo in favore dei nerazzurri piuttosto dubbio. Lo stesso accade per il rigore assegnato alla squadra di Raffaele Palladino in seguito a un tocco di braccio praticamente inevitabile e fortuito di Matteo Darmian. A conti pari, però, Marko Arnautovic – subentrato già nel primo tempo a causa dell’infortunio di Marcus Thuram – risolve e decide la partita con una schiacciata di testa.

Inter-Fiorentina, le statistiche del recupero della 24ª giornata di Serie A

I NUMERI – Dopo i dati paradossali di quattro giorni fa, le statistiche di Inter-Fiorentina tornano a rassicurare sul fronte nerazzurro. I numeri della gara della ventiquattresima giornata vedono la squadra di Simone Inzaghi in vantaggio su quasi tutte le voci rispetto a quella di Palladino. A partire dal possesso palla, per cui l’Inter totalizza il 62% rispetto al 38% dei viola. Ben 22 sono i tiri totali per la formazione di casa, che trova lo specchio però meno della metà: 8 sono i tiri in porta dei nerazzurri. Solo 7 tiri totali, invece, per la Fiorentina con una buona guardia della difesa nerazzurra. 2 le uniche volte che la squadra ospite trova la porta. Tantissimi anche i calci d’angolo ottenuti dall’Inter, che proprio in una di queste occasioni – molto discussa – riesce a trovare il vantaggio. Parità sui fuorigioco per le due formazioni che si sono sfidate due volte consecutive in campionato quest’anno.

2 INTER-FIORENTINA 1

62% POSSESSO PALLA 38%

22 TIRI TOTALI 7

8 TIRI IN PORTA 2

8 CALCI D’ANGOLO 1

1 FUORIGIOCO 1

16 FALLI COMMESSI 15