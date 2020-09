Inter-Fiorentina (Serie A): le probabili formazioni della 2ª giornata

Inter-Fiorentina

Inter-Fiorentina segna il debutto ufficiale nerazzurro in questa stagione, ma non quello viola. In attesa di conoscere quelli nerazzurri, sono 24 i convocati viola (vedi lista). Le due squadre oggi a partire dalle ore 20.45 si affronteranno a Milano – presso lo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro – per la partita della seconda giornata del Campionato Italiano di Serie A. Ecco le probabili formazioni di Conte e Iachini per Inter-Fiorentina

QUI INTER

INTER (3-4-1-2): 1 Handanovic (C); 33 D’Ambrosio, 95 Bastoni, 11 Kolarov; 2 Hakimi, 23 Barella, 5 Gagliardini, 14 Perisic; 24 Eriksen; 9 Lukaku, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 97 Radu; 13 Ranocchia, 31 Pirola, 37 Skriniar; 12 Sensi, 15 Young, 22 Vidal, 29 Dalbert, 44 Nainggolan, 77 Brozovic; 7 Sanchez, 99 Pinamonti.

Allenatore: A. Conte

Diffidati: –

Squalificato: 6 de Vrij (ereditata dalla passata stagione, ndr).

Indisponibili: 35 Stankovic; 8 Vecino, 18 Asamoah, Vagiannidis, Joao Mario; Bakayoko e Longo.

QUI FIORENTINA

FIORENTINA (3-5-2): 69 Dragowski; 4 Milenkovic, 20 German Pezzella (C), 22 Caceres; 25 Chiesa, 10 Castrovilli, 34 Amrabat, 5 Bonaventura, 3 Biraghi; 11 Kouamé, 7 Ribery.

A disposizione: 1 Terracciano, 33 Brancolini; 17 Ceccherini, 98 Igor; 6 Borja Valero, 8 Duncan, 18 Saponara, 21 Lirola, 23 Venuti, 28 Montiel; 9 Vlahovic, 63 Cutrone.

Allenatore: G. Iachini

Diffidati: –

Squalificati: –

Indisponibili: 19 Cristoforo, 78 Pulgar, 92 Eysseric; 27 Boateng.

NB: le probabili formazioni potrebbero subire delle modifiche last minute per motivazioni legate al calciomercato. Ad esempio, nell’Inter – che non pubblica la lista dei convocati – c’è Ranocchia a “rischio” convocazione perché in trattativa con il Genoa. Al suo posto andrebbe in panchina quasi sicuramente il terzo portiere Padelli, altrimenti escluso.