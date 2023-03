Inter-Fiorentina, senza Calhanoglu pronto Brozovic! Asllani scalpita – CdS

L’Inter dovrà fare a meno di Calhanoglu per alcune settimane (vedi articolo). Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport Brozovic è pronto a sostituirlo a partire dalla sfida contro la Fiorentina di sabato. Scalpita anche Asllani

SOSTITUTO – L’Inter dovrà rinunciare a Calhanoglu per diverse settimane. L’infortunio del turco riapre le porte dell’undici titolare per Marcelo Brozovic, pronto a sostituire il compagno di squadra in cabina di regia già a partire dalla sfida di sabato contro la Fiorentina. Lo stop del turco potrebbe essere la chance giusta per il croato per ritrovare sicurezze e la sua “comfort-zone”. Nelle retrovie scalpita anche Asllani: l’auspicio è che le rotazioni ridotte in mezzo al campo, adesso permettano all’ex Empoli di trovare minuti importanti in campo. Dal 5 di febbraio, infatti, il centrocampista albanese non è mai sceso in campo.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno