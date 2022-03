Inter-Fiorentina senza Brozovic, Inzaghi ne sceglie due per sostituirlo – CdS

In Inter-Fiorentina non ci sarà Marcelo Brozovic. Il croato anche secondo il Corriere dello Sport oggi in edicola, non è riuscito a recuperare dal problema al polpaccio e per questo motivo Simone Inzaghi punterà tutto su due giocatori in particolare.

I SOSTITUTI – Inter-Fiorentina, il tempo degli esperimenti è terminato. Simone Inzaghi dovrà fare ancora una volta a meno di Marcelo Brozovic per infortunio. Per questo motivo il compito svolto solitamente dal croato sarà “sdoppiato” per due giocatori: Hakan Calhanoglu avrà il compito di avviare e costruire l’azione, abbassandosi a ricevere il pallone, come abitualmente fa il croato. Mentre Arturo Vidal dovrà dare più equilibrio e protezione alla difesa. Evidentemente, a seconda delle necessità, i due si scambieranno anche le posizioni: tra centro e interno sinistro.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno

