Inter-Fiorentina, Sanchez e Lukaku bocciati: voti e motivazioni – TS

Condividi questo articolo

“Tuttosport” nelle sue pagelle di Inter-Fiorentina boccia due nerazzurri. Il peggiore è Alexis Sanchez, dopo viene Lukaku.

INTER-FIORENTINA – Sanchez prende 5. Trequartista alle spalle di Lukaku e Lautaro. Nel primo tempo, dargli il pallone è il modo più facile per consegnarlo agli avversari. Lievita nella ripresa, ma solo di poco. Il tridente è un esperimento non riuscito.

NIENTE GUIZZI – Voto 5,5 per Lukaku. Fa gli straordinari pure in Coppa Italia ma stavolta non mostra i suoi super poteri.