Inter-Fiorentina, rigore che non c’è e VAR che salva Chiffi: la moviola – CdS

Inter-Fiorentina, giusto l’intervento del VAR dopo il contatto in area di rigore viola con il rigore inizialmente concesso d Chiffi e poi richiamato da Valeri. Di seguito la moviola secondo il Corriere dello Sport.

LA MOVIOLA – Inter-Fiorentina termina 1-1 a San Siro e con un calcio di rigore giustamente revocato secondo la moviola del quotidiano romano. L’arbitro di Padova aveva concesso un rigore all’Inter per un contatto tra Venuti e Lautaro Martinez; dalle immagini si vede che è netto l’anticipo del difendente della Fiorentina che poi viene agganciato dall’attaccante dell’Inter. È chiaro ed evidente errore e, come previsto da protocollo per casi come questo, prontamente, arriva la chiamata del Var all’ on field review. In pochi secondi davanti al monitor Chiffi ha potuto correggere la sua decisione. Sarebbe stato punibile anche il tocco di mano di Lautaro Martinez dopo il quale ha preso il via l’azione del rigore poi giustamente revocato.

Fonte: Corriere dello Sport – Dario Cervellati

