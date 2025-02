Inter-Fiorentina, quattro giorni dopo lo scenario cambia tantissimo

Inter-Fiorentina si rigioca a quattro giorni dalla disfatta di giovedì sera. Alle 20.45 l’obiettivo è cancellare quanto successo al Franchi e riprendere – finalmente – la marcia.

DI NUOVO CONTRO – Inter-Fiorentina, ancora una volta. Si è visto pochissimo nella storia rigiocare, sempre in Serie A, una partita nello spazio di quattro giorni fra andata e ritorno. Ma la particolarità del calendario, coi maledetti asterischi (ora finalmente finiti), dà una possibilità – doppia – di riscattarsi. La prima è quella di superare quanto avvenuto giovedì sera, con l’orripilante 3-0 in una delle peggiori prestazioni degli ultimi anni. La seconda è di (ri)mettere pressione al Napoli, che ha sprecato un’occasione ieri pareggiando 1-1 in casa con l’Udinese. L’Inter di opportunità ne ha buttate al vento tantissime, troppe, ora anche gli avversari sbagliano. Ed è il momento di approfittarne, perché altrimenti sarà sempre più complicato poter lottare per l’obiettivo se non si sfruttano queste situazioni a proprio favore.

Inter-Fiorentina, dopo giovedì tutti sono sotto esame

BASTA ESPERIMENTI – Non c’è da prendersela con Simone Inzaghi o con qualcuno in particolare per quanto avvenuto in Fiorentina-Inter: hanno sbagliato tutti, dal primo all’ultimo. E tutti, adesso, devono dare qualcosa in più. Da chi è sempre titolare e non sta rendendo come dovrebbe a chi non ha il posto garantito e dovrebbe essere molto più incisivo. Oltre all’allenatore, che dovrebbe capire come su certi elementi non sia il caso di puntare in un momento del genere. O, in alcuni casi, anche a medio-lungo termine. Tutto il contrario della Fiorentina, rilanciata con tre vittorie e con Raffaele Palladino che ha tante novità rispetto a chi non poteva giocare giovedì. Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 19 il vero countdown a Inter-Fiorentina, collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming.