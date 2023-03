Inter-Fiorentina, la probabile formazione di Italiano. Jovic out – Sky

Siamo alla vigilia di Inter-Fiorentina, i nerazzurri torneranno in campo dopo lo stop per le nazionali. Vincenzo Italiano sembra avere in mente una sorpresa a centrocampo, queste sono le probabili scelte del tecnico secondo Sky Sport.

SCELTE – La Fiorentina si affaccia alla partita contro l’Inter a San Siro con nove risultati utili consecutivi ottenuti prima della sosta per le nazionali. L’umore e la forma della squadra sono alle stelle, ma le notizie non sono tutte positive. Luka Jovic non sarà presente per il match del weekend a causa di un virus intestinale, in attacco secondo Sky Sport Vincenzo Italiano potrebbe scegliere Arthur Cabral, insieme a Jonathan Ikoné e Riccardo Saponara. Nico Gonzalez sarà la carta a partita in corso, è rientrato tardi dagli impegni con l’Argentina. La novità importante sarà Giacomo Bonaventura dal primo minuto, si siederà in panchina Antonin Barak. Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Dodo, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Mandragora; Ikoné, Cabral, Saponara