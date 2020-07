Inter-Fiorentina è la prima di un “nuovo” campionato: tutto in 360′

Inter-Fiorentina è la penultima partita stagionale al Meazza per i nerazzurri. Alle ore 21.45 si gioca per la trentacinquesima giornata di Serie A, col campionato ormai indirizzato verso la Juventus ma non per questo da snobbare.

CAMBIO DI PROSPETTIVA – Inter-Fiorentina di stasera poteva avere altro valore, ma non è più il momento dei rimpianti. L’Inter non vincerà la Serie A neanche quest’anno, ma non è certo a causa del pari di domenica a Roma. Dopo aver sperato nel crollo della Juventus adesso c’è da spostare l’obiettivo, perché le ultime quattro giornate hanno comunque un loro valore. Innanzitutto per la classifica: vero, i nerazzurri sono fra le prime quattro, ma la Champions League non è ancora “certa”. Il quarto posto non dà la sicurezza a fine campionato, bisognerebbe aspettare le coppe europee (vedi articolo), perciò meglio evitare rischi e arrivare secondi o terzi. L’Atalanta ieri ha vinto e l’ultima giornata sarà proprio a Bergamo: i punti servono da subito, in 360′ si definisce la posizione. Anche perché con la Fiorentina c’è un conto aperto dall’andata, con la prima di tante rimonte subite nel finale.

ARRIVA IL TURNOVER – Antonio Conte è stato chiaro: per Inter-Fiorentina ci saranno cambi. Il principale dovrebbe riguardare l’inserimento di Diego Godin, poi si vedrà. Giusto così: il tecnico domenica si è lamentato per il calendario, i giocatori vanno tenuti al 100% per l’Europa League (distante appena due settimane!). Da capire se ci sarà Christian Eriksen, come al solito punto interrogativo, se rientrerà Romelu Lukaku o se addirittura ci sarà una chance per Sebastiano Esposito (vedi articolo), ma la rotazione è certa. La Fiorentina è aritmeticamente salva, ma Giuseppe Iachini si gioca la riconferma (vedi articolo). Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida, poi dalle 20.30 il countdown vero e proprio a Inter-Fiorentina con interviste, formazioni ufficiali e live della partita, visibile su Sky Sport.