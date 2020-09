Inter-Fiorentina, i precedenti: oggi esordio come nel 2017. Tre “reduci”

Condividi questo articolo

Inter-Fiorentina

Inter-Fiorentina si giocherà alle 20.45. Per i nerazzurri di Antonio Conte si tratta dell’esordio stagionale anche se si tratta della seconda giornata della Serie A 2020/2021. Ecco i precedenti casalinghi con i viola

I PRECEDENTI – Inter-Fiorentina di questa sera sarà la 165esima sfida tra le due squadre in Serie A, la numero 83 in casa dei nerazzurri. Il bilancio casalingo vede l’Inter in vantaggio con 48 vittorie, 19 pareggi e 15 vittorie dei viola. Nell’ultimo precedente giocato a San Siro il 22 luglio la sfida è terminata 0 a 0 con Romelu Lukaku protagonista con una traversa colpita di testa a dirgli di no.

I PRECEDENTI CURIOSI – Anche nel 2017 l’Inter, allora allenata da Luciano Spalletti, ha affrontato la Fiorentina nella sua prima partita stagionale. All’epoca era però la prima giornata e i nerazzurri si imposero con un netto 3 a 0. A segno Mauro Icardi con una doppietta lampo nei primi 15 minuti e Ivan Perisic al 79′. L’esterno croato è uno dei pochi “reduci” di quella sfida. Con lui erano nell’undici titolare e saranno in campo oggi Danilo D’Ambrosio e Marcelo Brozovic. Oggi panchina invece per Milan Skriniar che nell’Inter-Fiorentina del 20 agosto 2017 faceva invece il suo esordio con la maglia dell’Inter. Ecco le immagini della sfida: