Inter-Fiorentina: possibile un cambio di modulo in ottica Eriksen – Sky

Questa sera Inter in campo contro la Fiorentina per la gara unica dei quarti di finale di Coppa Italia. Il nuovo acquisto Christian Eriksen sarà in panchina, probabile un cambio di modulo per provare un inserimento del centrocampista danese

L’Inter cercherà di staccare questa sera il biglietto per la semifinale di Coppa Italia ospitando la Fiorentina nella gara unica dei quarti di finale. Secondo “Sky Sport” ci sarà il nuovo acquisto Christian Eriksen, anche se dovrebbe partire dalla panchina. Per il resto Antonio Conte dovrebbe fare un po’ di turnover, in difesa dovrebbero giocare Godin, Ranocchia e Bastoni. A centrocampo Candreva, Vecino, Valero, Barella e Young mentre in attacco Lautaro Martinez, squalificato in campionato, dovrebbe fare coppia con Alexis Sanchez alla ricerca della migliore condizione. Non è da escludere che si veda un cambio di modulo, Antonio Conte potrebbe provare un 3-4-1-2 per testare una opzione con trequartista per facilitare l’inserimento di Eriksen.