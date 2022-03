Inter-Fiorentina, per Italiano un paio di novità: un ex per Bonaventura – CdS

Inter-Fiorentina, domani alle 18, non presenterà grosse novità di formazione per Italiano. Una di queste, stando al Corriere dello Sport, dovrebbe essere Bonaventura che è a forte rischio.

UNO IN MENO? – Giacomo Bonaventura è uscito nella ripresa della partita vinta 1-0 col Bologna per un problema fisico. Il centrocampista anche ieri si è allenato a parte ed è difficile vederlo, almeno dal 1′, per Inter-Fiorentina di domani. Secondo il Corriere dello Sport è l’ex Alfred Duncan il preferito per sostituirlo, in un centrocampo con Lucas Torreira (gol da tre punti domenica) e Gaetano Castrovilli. Rispetto a cinque giorni fa dovrebbe esserci solo un’altra modifica, con Jonathan Ikoné al posto di Riccardo Sottil che aveva aperto le marcature all’andata. Conferma per Krzysztof Piatek come centravanti, favorito su Arthur Cabral, con Nicolas Gonzalez a completare il tridente. In difesa è ormai Igor il partner di Nikola Milenkovic. Questa la probabile formazione di Italiano per Inter-Fiorentina, secondo il Corriere dello Sport: Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Torreira, Duncan; Ikoné, Piatek, Gonzalez.

Fonte: Corriere dello Sport – Francesco Gensini

