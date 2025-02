Inter-Fiorentina, Palladino cambia poco. La probabile formazione

L’Inter attende la possibilità per la rivincita contro la Fiorentina a San Siro. La squadra di Raffaele Palladino arriva con molte certezze, lo testimonia la probabile formazione.

PROBABILE – La Fiorentina non teme l’Inter, ma si adatta al suo modo di giocare ed è capace di rispondere a dovere a Simone Inzaghi. La viola lo ha dimostrato all’Artemio Franchi dove ha disinnescato completamente le trame di gioco nerazzurre, lente e sempre difficili da portare a termine. Raffaele Palladino ha compreso di poter far male e anche stasera vuole fare il bis. A San Siro la squadra ospite si gioca la possibilità di risalire al quarto posto a pari punti con la Lazio, mentre Inzaghi e i suoi potrebbero avvicinarsi ad un punto solo dal Napoli primo in classifica. Palladino fa scelte coerenti rispetto alla partita di giovedì: nonostante le nuove disponibilità la formazione cambierà molto poco. Mancherà Pietro Comuzzo per squalifica, al suo posto Micheal Folorunsho alto con Dodo terzino. A centrocampo confermata la coppia Rolando Mandragora-Richardson con Lucas Beltran dietro Moise Kean. Albert Gudmundsson potrebbe non farcela dal primo minuto. La probabile formazione per Inter-Fiorentina di Palladino.

Inter-Fiorentina, la probabile formazione di Palladino

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Mandragora, Richardson; Folorunsho, Beltran, Parisi; Kean.