Inter-Fiorentina, per Palladino altro modulo: bagarre e 2 cambi – TS

Ancora Inter e Fiorentina una contro l’altra, ma stavolta a San Siro e non al Franchi. Raffaele Palladino pensa alla formazione da schierare e potrebbe anche cambiare modulo. Rispetto a giovedì avrà molti più uomini.

LA SFIDA – A distanza di 96 ore, Inter e Fiorentina sono pronte a rigiocare ma stavolta lo faranno a San Siro e non al Franchi. I nerazzurri non solo vorranno vendicare il 3-0 subito nel recupero di giovedì, ma allo stesso tempo vanno a caccia della vittoria per accorciare la distanza dal Napoli capolista (al momento è a più quattro). Insomma, al Meazza ci sta tanta carne al fuoco. E lo stesso Palladino, rispetto al recupero di giovedì dove aveva gli uomini contati, potrà impiegare molte più pedine. Infatti, a parte Pablo Marì, il tecnico napoletano avrà tutti i giocatori arrivato sul mercato a disposizione. E due di questi dovrebbero pure scendere in campo dall’inizio, ossia Nicolò Fagioli a centrocampo e Michael Folorunsho come esterno d’attacco nel 4-2-3-1. La seconda novità, infatti, di Palladino sarà appunto nel modulo. Dal più coperto 4-4-2 di giovedì si dovrebbe passare ad un spregiudicato 4-2-3-1. C’è anche un ballottaggio da dover sciogliere, che riguarda il trequartista alle spalle di Kean: o il rientrante Gudmundsson oppure Beltran. L’argentino, che ha giocato molto bene nel recupero, secondo Tuttosport è favorito per conquistare una maglia da titolare.

La probabile formazione di Palladino per Inter-Fiorentina

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli, Mandragora; Folorunsho, Beltran, Parisi; Kean.