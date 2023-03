Inter-Fiorentina, OK Bastoni e Gosens! Dzeko non al meglio − SM

In vista di Inter-Fiorentina, Bastoni e Gosens si candidano per una maglia dal primo minuto. Occhio alle condizioni invece di Edin Dzeko, ritornato un po’ acciaccato dalla Nazionale

ULTIME − È già antivigilia di Inter-Fiorentina. Simone Inzaghi, al netto dell’infortunio di Hakan Calhanoglu (vedi articolo), recupera alcuni giocatori. Tra questi Robin Gosens e Alessandro Bastoni. Entrambi giocheranno dal primo minuto sabato alle 18. Due invece andranno in panchina: Federico Dimarco ed Edin Dzeko. Il centravanti bosniaco è ritornato un po’ acciaccato dalla trasferta in nazionale con la propria Bosnia. Qualche problemino alla schiena per lui, che si accomoderà in panchina per lasciare spazio a Romelu Lukaku.