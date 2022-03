Inter-Fiorentina, oggi inizia un nuovo campionato: sliding door che indirizza

Inter-Fiorentina si giocherà alle ore 18. L’ultima prima della sosta è in realtà quella decisiva per indirizzare il finale di stagione, perché tutto quello che accadrà fra aprile e maggio passa da oggi.

SENZA MARGINE – Inter-Fiorentina farà capire se i nerazzurri potranno lottare per il titolo sino all’ultimo o se dovranno arrendersi con due mesi d’anticipo, come se si decidesse quale campionato giocare. Dopo appena una vittoria negli ultimi due mesi (e non aver battuto il Torino sconfitto ieri dal Genoa a secco da sei mesi grida vendetta…) la squadra di Simone Inzaghi ha finito i bonus. Non ha più il destino in mano, qualsiasi cosa succeda col recupero di Bologna, nemmeno il gioco in mano visto l’evidente calo di inizio 2022. Battere la Fiorentina vorrebbe dire passare una sosta serena, in attesa della Juventus. Un altro passo falso, invece, avrebbe tanto il sapore della resa. E bisogna fare di tutto perché quest’ultima casistica non diventi lo scenario dell’Inter. O il campionato non si vince.

NIENTE METRONOMO – L’Inter non potrà disporre di Marcelo Brozovic anche oggi con la Fiorentina. Ieri pomeriggio il croato ha alzato bandiera bianca, finisce tra gli indisponibili come Stefan de Vrij per la seconda gara di fila. Inzaghi dovrebbe riproporre Hakan Calhanoglu davanti alla difesa (o più alzato col 3-4-1-2?), rilanciando Arturo Vidal che ha tanto da farsi perdonare. La difesa, presumibilmente, vedrà l’assetto del secondo tempo di Liverpool, visto che Andrea Ranocchia non ha convinto a Torino. E anche la Fiorentina di Vincenzo Italiano deve far fronte a due assenze pesanti, soprattutto Giacomo Bonaventura (vedi articolo). Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 16.30 il vero countdown a Inter-Fiorentina: collegamenti in diretta con l’inviato al Meazza, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta streaming (vedi articolo).