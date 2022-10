Inter, con la Fiorentina occhio ad un ‘traguardo’: manca da 81 anni! − CdS

Fiorentina-Inter sarà una gara interessante anche per gli amanti degli almanacchi storici. I nerazzurri potrebbero raggiungere un traguardo che manca addirittura dal 1941

DATO STORICO − È un’Inter allergica al pareggio quella di inizio stagione. L’unico risultato X che i nerazzurri hanno ottenuto è stato in Champions League contro il Barcellona al Camp Nou per 3-3. In campionato non conoscono mezze misure: vittoria o sconfitta. Si tratta di un trend che va avanti dalla stagione passata. Infatti l’ultimo pari dell’Inter in campionato è datato proprio 19 marzo 2022, guarda caso contro la Fiorentina a San Siro. Anche in quella partita, l’Inter era orfana di Marcelo Brozovic, proprio come domani sera al Franchi. Se l’Inter, però, dovesse confermare a Firenze questa tendenza dell’anti-pareggio toccherà un ‘traguardo’ che manca addirittura dal gennaio del 1941. Ovvero venti partite consecutive in campionato senza mai un pareggio.

Fonte: Corriere dello Sport − Adriano Ancona