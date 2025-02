Inter-Fiorentina, ci sono i nuovi volti per Palladino! La probabile formazione

Raffaele Palladino, tecnico della Fiorentina, pensa già alla sfida di lunedì sempre contro l’Inter. Tanti i nuovi acquisti che potrebbero scendere in campo dal primo minuto.

RITORNO – A margine della vittoria contro l’Inter al Franchi, in casa Fiorentina si pensa a come chiudere il cerchio anche nella partita di ritorno contro l’Inter in programma lunedì 10 febbraio a San Siro. Palladino, così come Inzaghi con Zalewski, avrà la possibilità di schierare dal primo minuto anche i nuovi acquisti arrivati nell’ultimo giorno di mercato. La Fiorentina però dovrà fare a meno di Comuzzo che resta squalificato dopo aver potuto giocare nel recupero della 14esima giornata. Oltre al difensore nel mirino delle big italiane, l’allenatore della Fiorentina dovrà valutare le condizioni di Adli e Gudmundsson.

Inter-Fiorentina, tanti i nuovi volti in campo dal 1′ minuto

PROBABILE – Palladino conferma De Gea in porta, con Ranieri e Pongracic in difesa, insieme a Dodò e Gosens, ex Inter. In attacco confermato il posto di Kean che nel recupero di giovedì ha guidato la Fiorentina al tris definitivo. Alle sue spalle spazio a Nicolò Zaniolo sulla destra, neo-arrivato che si gioca un posto da titolare con Colpani. Ci sarà Folorusnho sulla sinistra, mentre in mezzo al campo spazio a Beltran. In mediana invece, spazio a Fagioli e Mandragora.

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli, Mandragora; Zaniolo, Beltran, Folorusnho, Kean. Allenatore: Raffaele Palladino