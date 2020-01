Inter-Fiorentina molti dubbi, Sensi riposa? In avanti scelte obbligate – TS

“Tuttosport” scrive che Conte ha diversi dubbi da sciogliere per Inter-Fiorentina. Sensi potrebbe riposare, mentre in attacco spazio a Lautaro Martinez e Alexis Sanchez.

QUANTI DUBBI – Diversi i dubbi di formazioni per Conte in vista di Inter-Fiorentina. L’unica certezza è rappresentata da Handanovic in porta. In difesa ci sarà Skriniar, che ha superato il problema accusato domenica, probabilmente Ranocchia (riposa de Vrij) e uno fra Bastoni, favorito, e Godin. Sulla fasce Candreva e Dimarco (o Young), mentre in mezzo al campo sarà rilanciato Vecino, reintegrato da Conte nel gruppo, anche perché Sensi non è al top, così come D’Ambrosio.

ATTACCO FATTO – Per l’attacco sicura la presenza di Lautaro. Martinez, che ai viola finora non ha mai segnato (due partite e altrettanti pareggi in due stagioni), sarà quasi sicuramente affiancato da Alexis Sanchez, visto che il cileno, a corto di minuti e condizione, andrà testato in vista della probabile titolarità al posto del compagno nella gara di domenica nella “sua” Udine. Sanchez ha giocato titolare contro il Cagliari in Coppa Italia il 14 gennaio, una prestazione buona – ma quella gara fu messa subito sui binari giusti dai nerazzurri -, non confermata nelle due successive uscite da subentrante, con Lecce e lo stesso Cagliari, dove non ha inciso nei pochi minuti in cui è stato schierato. Stasera dovrebbe toccare a lui anche per capire se contro l’Udinese sarà giusto affiancarlo a Lukaku o sarà meglio scegliere altre vie (Esposito o uno schiera- mento con una sola punta più un trequartista alle spalle).