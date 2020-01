Inter-Fiorentina: Lukaku riposa, tocca a Sanchez e Lautaro Martinez – CdS

Il “Corriere dello Sport” si occupa della formazione dell’Inter per la Coppa Italia. In attacco riposo per Lukaku: toccherà a Sanchez e Lautaro Martinez.

LUKAKU RIPOSA – Squalificato in campionato, Lautaro avrà modo di sfogarsi in Coppa Italia. Toccherà a lui, infatti, domani sera, guidare l’attacco nerazzurro contro la Fiorentina (si va verso i 50 mila spettatori). E, stavolta, a riposare sarà il suo “gemello” Lukaku, in campo negli ottavi con il Cagliari. Al fianco dell’argentino, spazio a Sanchez, che sta faticando a ritrovare la condizione che aveva raggiunto a fine settembre, vale a dire prima di farsi male e di essere operato.

MEDIANA OBBLIGATA – In mediana, scelte obbligate, visto che Brozovic e Gagliardini vanno verso un nuovo forfait e che Vecino ha le valigie in mano. Confermato il terzetto formato da Borja Valero al centro e la coppia Barella- Sensi ai suoi lati. Qualche dubbio, invece, per le corsie laterali. A destra, infatti, dovrebbe rivedersi Candreva, ma attenzione anche al possibile debutto di Moses, più facilmente a gara in corso piuttosto che dall’inizio. A sinistra, se la giocano in tre: Young, che però, domenica, dopo un’ora di gioco ha accusato la stanchezza, Biraghi, sostituito e più volte rimproverato durante la gara, e Dimarco, entrato nel finale.

OPZIONI IN DIFESA – In difesa, infine, c’è un ballottaggio tra Ranocchia e de Vrij al centro. Mentre è da capire se Skriniar abbia già smaltito lo stato influenzale che gli ha fatto chiedere il cambio dopo un quarto d’ora: altrimenti, spazio a Godin e Bastoni.