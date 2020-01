Inter-Fiorentina, la probabile formazione: torna Vecino, c’è Sanchez – Sky

Inter-Fiorentina. gara valevole per i quarti di finale di Coppa Italia è alle porte. Antonio Conte in questi minuti sta varando la formazione che scenderà in campo alle 20:45 e “Sky Sport 24” fornisce gli aggiornamenti sulla probabili scelte di formazione. In mezzo al campo spazio a Vecino. In attacco Alexis Sanches partirà titolare.

RITORNO – Inter-Fiorentina è alle porte e da “Sky Sport 24” arrivano gli aggiornamenti sulla probabile formazione dei nerazzurri. Antonio Conte vuole il passaggio del turno. In porta ci sarà Handanovic, difesa composta da Godin, Ranocchia e Bastoni, che è in ballottaggio con Skriniar. A centrocampo spicca il ritorno di Vecino, assente nelle ultime settimane a causa del calciomercato. Con l’uruguayano ci saranno Candreva e Young sulle fasce, Borja Valero e Barella in mezzo. In attacco spazio ad Alexis Sanchez in coppia con Lautaro Martinez. Christian Eriksen, neo acquisto nerazzurro, dovrebbe partire dalla panchina.