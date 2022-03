Inter-Fiorentina: la probabile formazione e le scelte di Inzaghi (Serie A)

Inter-Fiorentina è in programma oggi a partire dalle ore 18:00. Partita valida per la 30ª giornata del Campionato Italiano di Serie A, l’undicesima del girone di ritorno. Inutile ribadire l’importanza di questi tre punti prima della sosta. Scopriamo la probabile formazione dell’Inter di Inzaghi per Inter-Fiorentina

INDISPONIBILI – Ancora fuori i due titolari infortunatisi a Liverpool, cioè Stefan de Vrij in difesa e Marcelo Brozovic a centrocampo.

Non è stata diramata la lista dei convocati dell’Inter

MODULO – Si è parlato dell’ipotesi 3-4-2-1 ma anche oggi ci si aspetta l’Inter di Simone Inzaghi in campo con il 3-5-2 solito.

Probabile formazione Inter: le ultime novità reparto per reparto

DIFESA – Il capitano Samir Handanovic in porta. Al centro sarà il turno di Milan Skriniar con l’ex Danilo D’Ambrosio terzo destro e Alessandro Bastoni terzo sinistro.

CENTROCAMPO – A destra Denzel Dumfries con Ivan Perisic favorito su Robin Gosens a sinistra. Davanti alla difesa sembra doverla spuntare Hakan Calhanoglu su Arturo Vidal, pronto ad agire alla sua sinistra con Nicolò Barella mezzala destra.

ATTACCO – In avanti pochi dubbi sulla coppia formata da Edin Dzeko e Lautaro Martinez, sebbene ad Alexis Sanchez e Joaquin Correa inizi a star stretta la panchina iniziale.

Inter-Fiorentina, la probabile formazione: le scelte di Inzaghi

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 33 D’Ambrosio, 37 Skriniar, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Vidal, 14 Perisic; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 21 Cordaz, 97 A. Radu; 5 Gagliardini, 7 A. Sanchez, 8 Vecino, 11 Kolarov, 13 A. Ranocchia, 18 Gosens, 19 J. Correa, 32 F. Dimarco, 36 Darmian, 88 Caicedo.

La probabile formazione della Fiorentina di Italiano

AVVERSARI – Ancora qualche dubbio di formazione anche per gli ospiti. Il tecnico viola Vincenzo Italiano deve scegliere chi completerà il tridente offensivo della Fiorentina (vedi probabile formazione). In attesa delle formazioni ufficiali di Inter-Fiorentina, segui tutti gli aggiornamenti su Inter-News.it, sito e app (clicca qui per scaricarla gratuitamente).