Inter-Fiorentina: la probabile formazione dell’Inter di Conte (35Âª in Serie A)

Inter-Fiorentina: la probabile formazione dell’Inter di Conte (35ª in Serie A)

Inter-Fiorentina è in programma oggi a partire dalle ore 21.45. Partita valida per la trentacinquesima giornata del Campionato Italiano di Serie A, la sedicesima del girone di ritorno. Si cerca il nuovo contro-sorpasso sull’Atalanta, attualmente seconda. Scopriamo la probabile formazione dell’Inter di Conte

LA ROSA E LA FILOSOFIA DI CONTE

INDISPONIBILI – Come al solito non è stata resa nota la lista dei convocati da parte dell’allenatore nerazzurro, che continua ad avere fuori due centrocampisti. Sensi, che nella prossima settimana dovrebbe tornare finalmente disponibile dopo il lungo stop, e Vecino, quest’ultimo appena operato, quindi stagione finita.

MODULO – Il turnover annunciato da Conte alla vigilia permette di ipotizzare un’Inter un po’ diversa rispetto alle ultime uscire, ma non nel sistema di gioco. L’obiettivo è arrivare preparati all’Europa League di agosto, con il 3-4-1-2 su cui si lavora ormai da due mesi.

LA SQUADRA REPARTO PER REPARTO

DIFESA – Sicuro del posto in porta il capitano Handanovic, pronto a tagliare un traguardo record per quanto riguarda le presenze. L’unico titolare sicuro del posto in mezzo è de Vrij, sebbene Ranocchia sia in lizza. Sul centro-destra D’Ambrosio favorito su Skriniar, mentre sul centro-sinistra Godin dovrebbe vincere il ballottaggio con Bastoni.

CENTROCAMPO – Possibile stravolgimento sulla linea mediana. A destra Moses è pronto a tornare titolare al posto di Candreva, invece a sinistra Biraghi contende la maglia a Young e potrebbe avere la meglio. Davanti alla difesa la coppia formata da Barella e Brozovic, quest’ultimo in ballottaggio con Gagliardini, finora inamovibile ma stavolta accreditabile in panchina. Sulla trequarti più Eriksen che Borja Valero, che a sorpresa potrebbe trovare spazio anche in cabina di regia.

ATTACCO – Suggestione in avanti. Sebbene Lukaku sia recuperato per giocare dal 1′, salgono le quotazioni di Esposito, che potrebbe giocare dall’inizio al posto o al fianco del centravanti belga. Nel triplo ballottaggio avanzato, al momento Sanchez è favorito anche su Lautaro Martinez, ma non si escludono sorprese.

IL PROBABILE SCHIERAMENTO DELL’INTER

FORMAZIONE – Ecco dunque la probabile formazione titolare dell’Inter che affronterà la Fiorentina: Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Godin; Moses, Barella, Brozovic, Biraghi; Eriksen; Lukaku, Sanchez.

IN PANCHINA – Padelli; Ranocchia, Skriniar, Bastoni, Pirola; Young, Agoumé, Gagliardini, Borja Valero, Candreva; Lautaro Martinez, Esposito.