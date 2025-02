Inter-Fiorentina, La Penna l’arbitro per la 24ª giornata di Serie A: le designazioni

Inter-Fiorentina si giocherà domenica il 10 febbraio alle 20:45 allo Stadio San Siro: l’AIA ha appena comunicato l’arbitro. Questa la designazione per la partita, insieme a quelle per le altre sfide del turno di campionato: per la gara contro la Fiorentina ci sarà Federico La Penna della sezione di Roma 1.

ARBITRO INTER-FIORENTINA (lunedì 10 febbraio ore 20:45)

Arbitro: La Penna

Assistenti: Scatragli-Moro

Quarto uomo: Ayroldi

Assistente VAR: Meraviglia

Assistente AVAR: Fabbri

Di seguito, oltre l’arbitro di Inter-Fiorentina, le designazioni arbitrali delle altre partite della ventiquattresima giornata di Serie A. Il turno avrà inizio venerdì 7 febbraio e si concluderà lunedì 10 febbraio con la sfida di San Siro.

COMO – JUVENTUS Venerdì 7/02 h. 20.45

ABISSO

VECCHI – BAHRI

IV: MONALDI

VAR: GUIDA

AVAR: MAGGIONI

H. VERONA – ATALANTA Sabato 8/02 h. 15.00

SOZZA

PASSERI – MONDIN

IV: GALIPO’

VAR: MARINI

AVAR: MARIANI

EMPOLI – MILAN Sabato 8/02 h. 18.00

PAIRETTO

ROSSI L. – YOSHIKAWA

IV: COLLU

VAR: SERRA

AVAR: CHIFFI

TORINO – GENOA Sabato 8/02 h. 20.45

FELICIANI

CARBONE – PERETTI

IV: FERRIERI CAPUTI

VAR: DI PAOLO

AVAR: MAGGIONI

VENEZIA – ROMA Domenica 9/02 h. 12.30

ZUFFERLI

LO CICERO – DEI GIUDICI

IV: TREMOLADA

VAR: CHIFFI

AVAR: MARIANI

CAGLIARI – PARMA Domenica 9/02 h. 15.00

DI BELLO

BINDONI – TEGONI

IV: CREZZINI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PAGANESSI

LAZIO – MONZA Domenica 9/02 h. 15.00

AURELIANO

TOLFO – DI GIACINTO

IV: SCATENA

VAR: PEZZUTO

AVAR: SERRA

LECCE – BOLOGNA Domenica 9/02 h. 18.00

FOURNEAU

CECCONI – BERCIGLI

IV: RUTELLA

VAR: FABBRI

AVAR: MERAVIGLIA

NAPOLI – UDINESE Domenica 9/02 h. 20.45

MARINELLI

ZINGARELLI – VOTTA

IV: BONACINA

VAR: CAMPLONE

AVAR: MARINI