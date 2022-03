Inter-Fiorentina, Italiano anticipa l’attacco ma la formazione cambia in mezzo

Inter-Fiorentina si giocherà domani alle 18. Italiano oggi pomeriggio in conferenza stampa ha annunciato l’assenza di Amrabat e Bonaventura (vedi articolo), ma non solo: pure un’indicazione sull’attacco.

IL FAVORITO – Per Inter-Fiorentina sarà molto probabilmente Krzysztof Piatek a guidare l’attacco viola. L’ex Milan, tornato in Italia nel mercato di gennaio, è davanti ad Arthur Cabral perché quest’ultimo non è ancora al 100% della condizione. Lo ha rivelato in conferenza stampa Vincenzo Italiano, facendo capire che alla fine sarà il polacco a giocare come centravanti. Chi ai suoi lati? Rispetto a domenica col Bologna dovrebbe tornare Jonathan Ikoné, piazzandosi sulla destra. Questo fa sì che Nicolas Gonzalez, espulso all’andata, vada a sinistra prendendo il posto di Riccardo Sottil, che aprì le marcature sei mesi fa. Più difficili le altre opzioni. Sicura la difesa: Alvaro Odriozola terzino destro e l’ex Cristiano Biraghi a sinistra, Nikola Milenkovic e l’ormai titolare Igor come centrali.

CAMBI IN MEZZO – La Fiorentina non ha portato con sé Sofyan Amrabat e Giacomo Bonaventura, che salteranno la sfida contro l’Inter (vedi convocati). Se il primo è l’alternativa a Lucas Torreira, insostituibile non solo per il gol da tre punti di domenica col Bologna, l’altro sarebbe stato presumibilmente titolare. Tanto che Italiano ha provato fino all’ultimo a farlo recuperare dal problema fisico accusato nel match del Franchi. Per la sua sostituzione ballottaggio aperto: il prodotto del settore giovanile nerazzurro Alfred Duncan è il favorito, ma ha qualche possibilità anche Youssef Maleh. L’altro interno è Gaetano Castrovilli, che può giocare indifferentemente come mezzala destra o sinistra (la prima opzione è la più probabile). In porta ormai Pietro Terracciano ha da tempo superato Bartlomiej Dragowski nelle gerarchie. Questa la probabile formazione di Italiano per Inter-Fiorentina: Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Torreira, Duncan; Ikoné, Piatek, Gonzalez.