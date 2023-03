Inter-Fiorentina, Inzaghi si affida alla ‘Lu-La’! Due ballottaggi – SM

Inter-Fiorentina è in programma sabato alle 18. Secondo quanto riferito da SportMediaset in attacco Inzaghi dovrebbe affidarsi a Lukaku e Lautaro Martinez

PROBABILE – L’Inter sfiderà la Fiorentina sabato alle 18. La squadra di Inzaghi, reduce da tre sconfitte nelle ultime quattro in campionato, deve tornare a macinare punti. Secondo quanto riferito da SportMediaset in attacco Inzaghi dovrebbe affidarsi a Lukaku e Lautaro Martinez. Dall’infermeria arrivano buone notizie: Gosens e Bastoni saranno arruolabili per il match e potrebbero partire titolari al posto di Acerbi e Dimarco. A centrocampo, senza Calhanoglu, agiranno Brozovic, Barella e Mkhitaryan.

Fonte: Sportmediaset.it