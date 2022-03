Inter-Fiorentina, Inzaghi ha scelto il suo undici: sciolti gli ultimi dubbi – Sky

Inter-Fiorentina a San Siro assegnerà tre punti ma saranno tre punti molto pesanti per il prosieguo della stagione. Come riportato da Sky Sport, Inzaghi è ormai convinto della formazione da schierare dal 1′

PROBABILE FORMAZIONE – Le scelte di Simone Inzaghi (vedi dichiarazioni) per Inter-Fiorentina non sono obbligate ma quasi. Oltre ad avere deciso il sostituto di Marcelo Brozovic (vedi aggiornamento), il tecnico nerazzurro sembra aver sciolto gli altri dubbi in ogni reparto. In difesa tornerà Danilo D’Ambrosio al posto dell’infortunato Stefan de Vrij, rimpiazzato da Milan Skriniar al centro della linea a tre. A centrocampo verrà rinviato nuovamente il debutto di Robin Gosens dal 1′ in favore della conferma di Ivan Perisic a sinistra. In attacco nono sono previste variazioni. Di seguito la probabile formazione di Inzaghi per Inter-Fiorentina.

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 33 D’Ambrosio, 37 Skriniar, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Vidal, 14 Perisic; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez.