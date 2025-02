Inter-Fiorentina, Inzaghi si mantiene 2-3 dubbi: la probabile formazione – CdS

Oggi Inter-Fiorentina, partita molto importante per i nerazzurri che potrebbero portarsi a meno uno dal Napoli. Simone Inzaghi nella rifinitura di stamani risolverà gli ultimi dubbi. La probabile formazione di Inter-Fiorentina secondo i colleghi del Corriere dello Sport.

OCCASIONE – Due/tre dubbi ancora Simone Inzaghi se li è tenuti dopo l’allenamento di ieri, alla vigilia di Inter-Fiorentina. Dubbi che dovrebbero risolvere nella rifinitura di stamani ad Appiano Gentile, dove la squadra si ritroverà per poi pranzare e in serata recarsi a San Siro per giocare la partita contro i viola di Raffaele Palladino. Per l’Inter si tratta di una chance ghiottissima e da non sprecare, visto che con una vittoria i campioni d’Italia avvicinerebbero il primo posto, oggi occupato dal Napoli, ad una sola lunghezza. Ieri, gli azzurri hanno pareggiato sorprendentemente contro l’Udinese in casa. A distanza di 96 ore, dunque, lo scenario è nuovamente cambiato. L’Inter dovrà dare importanti segnali di reazione. E per farlo Simone Inzaghi è pronto a rilanciare anche più di un big dal primo minuto. Acerbi e Pavard in difesa. Barella a centrocampo.

La probabile formazione di Inzaghi per Inter-Fiorentina: due/tre dubbi da sciogliere

DUBBI – Per Inter-Fiorentina, Inzaghi scioglierà le riserve in mattinata e lo farà in particolare su tre dubbi. In primis, quello a centrocampo. Mkhitaryan ieri è stato provato titolare, ma Zielinski rimane comunque pronto a tallonarlo. A sinistra, vista l’assenza di Dimarco (che forse potrebbe esserci solo in panchina), è in corso la bagarre Carlos Augusto-Zalewski. Il brasiliano sembra essere in vantaggio. E infine occhio all’attacco: non è del tutto scontato che Thuram giochi dall’inizio. Le forze vanno gestite e domenica sera ci sarà il derby d’Italia con la Juventus. In caso di panchina, pronto Taremi.

(3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro Martinez.