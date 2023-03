Inter-Fiorentina, Inzaghi attende nelle prossime ore ben tre recuperi

Si sta svuotando l’infermeria in vista di Inter-Fiorentina. Oltre a Dzeko (vedi articolo) e Skriniar (vedi articolo) Inzaghi deve valutare altri giocatori, ma in tre possono recuperare. Lo indica Sport Mediaset.

VICINI AL RIENTRO – L’Inter è andata alla sosta dovendo valutarne tanti in vista della Fiorentina. Per sabato alle 18 le notizie sono confortanti: Simone Inzaghi attende fra oggi (martedì) e domani (mercoledì) tre recuperi. Sport Mediaset fa sapere che Alessandro Bastoni (distrazione ai flessori della coscia sinistra a Porto), Federico Dimarco (fastidio al retto addominale contro la Juventus, ha saltato la Nazionale) e Robin Gosens (risentimento al gemello mediale sinistro prima del ritorno degli ottavi di Champions League col Porto) hanno tutti svolto un lavoro differenziato sul campo. Nelle prossime ore è atteso il rientro in gruppo, giusto in tempo per esserci in Inter-Fiorentina alla ripresa della Serie A.