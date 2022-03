Inter-Fiorentina, Inzaghi ancora senza conferenza stampa. Parla Italiano

Vigilia di Inter-Fiorentina, ma Inzaghi non terrà la consueta conferenza prepartita. Si presenterà invece regolarmente in sala stampa Italiano, il tecnico dei viola.

L’AVVICINAMENTO – Ancora niente conferenza stampa per Simone Inzaghi. Così come avvenuto prima del Torino, il tecnico non parlerà alla vigilia di Inter-Fiorentina (domani ore 18). L’ultima volta che l’ha fatto è stato il giorno prima del match di Champions League col Liverpool, in Serie A addirittura dal 24 febbraio in vista del Genoa. Possibile che Inzaghi parli a Inter TV, oppure nell’immediato prepartita a DAZN. Già prevista invece la conferenza stampa di Vincenzo Italiano: l’allenatore della Fiorentina la terrà questo pomeriggio alle 14.30.