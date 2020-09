Inter-Fiorentina, Iachini non convoca un centrocampista? Il motivo

Giuseppe Iachini Fiorentina

Inter e Fiorentina domani sera si sfideranno per quella che sarà la prima partita del nuovo campionato per i nerazzurri allenati da Antonio Conte, e la prima anche a San Siro. Giuseppe Iachini potrebbe essere costretto a lasciare a casa un centrocampista viola.

SENZA UN CENTROCAMPISTA – Inter-Fiorentina potrebbe non essere la partita di Erick Pulgar, centrocampista cileno tra i protagonisti delle ultime stagioni dei viola. Secondo quanto riportato da al aire libre – un quotidiano online cileno legato a Radio Cooperativa – ha svelato che il centrocampista sarebbe vicino al Leeds, squadra neo-promossa in Premier League. Per questo motivo il calciatore potrebbe addirittura non essere convocato per la sfida di San Siro.

Fonte: al aire libre/Cooperativa.