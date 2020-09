Inter-Fiorentina, Iachini ha un dubbio a centrocampo. Pezzella scalpita

Giuseppe Iachini Fiorentina

Le ultime di casa viola a poco più di 24 ore dal calcio d’inizio di Inter-Fiorentina. Iachini cova ancora qualche dubbio di formazione: Pezzella, Bonaventura e Kouamé i nomi in ballottaggio

DUBBI – È partito il countdown per Inter-Fiorentina. I due allenatori sono tartassati dai dubbi della vigilia. Antonio Conte potrebbe sciogliere le riserve già oggi, in conferenza stampa (QUI orario e dettagli). Il mercato potrebbe imporre esclusioni eccellenti. Per quanto riguarda la Fiorentina, invece, i ballottaggi sono tre al massimo. Vanno monitorate le condizioni di Germán Pezzella, leader della retroguardia di Giuseppe Iachini uscito malconcio dall’ultima amichevole precampionato. Il tecnico dei viola farà di tutto per recuperarlo e, nel caso in cui l’argentino dovesse dare forfait, è pronto Ceccherini.

LE ULTIME – In mezzo al campo, dovrebbe esordire Sofyan Amrabat, accostato anche ai nerazzurri nei mesi scorsi. In Inter-Fiorentina, l’ex Hellas Verona dovrebbe essere affiancato da Gaetano Castrovilli e uno tra Giacomo Bonaventura e Borja Valero. Per la verità, il ballottaggio per un posto in mediana coinvolgerebbe anche Erick Pulgar, ma le condizioni fisiche dell’ex Bologna non sono ancora ottimali, e le voci di mercato cominciano a farsi insistenti. Sulle fasce, agiranno Federico Chiesa e l’ex di turno Cristiano Biraghi. In attacco, sicuri del posto Franck Ribery e Christian Kouamé, nonostante scalpiti anche Dusan Vlahovic per una maglia da titolare al fianco del francese.