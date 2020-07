Inter-Fiorentina, Iachini con Cutrone o Kouame? Il programma di oggi

In vista di Inter-Fiorentina, il tecnico Beppe Iachini – che ha recuperato Kouame dall’infortunio – deve ancora sciogliere gli ultimi dubbi di formazione soprattutto per quanto riguarda Patrick Cutrone e l’ex Genoa. Oggi ancora in campo per preparare la sfida di domani.

LE ULTIME – Domani sera Inter-Fiorentina in programma alle 21:45, il tecnico dei viola Beppe Iachini deve ancora sciogliere gli ultimi dubbi di formazione soprattutto per quanto riguarda l’attacco: confermati Federico Chiesa e Frank Ribery, ma solo uno tra Patrick Cutrone e Kouame giocherà titolare. Da segnalare l’ottimo momento di Cutrone, in gol proprio nelle ultime tre sfide (vedi QUI). Per il resto tutto confermato dietro con Dragowski tra i pali, difesa a tre composta da Milenkovic, Pezzella e Caceres. Centrocampo formato da Duncan, Pulgar e Castrovilli con Chiesa e Dalbert sugli esterni. Anche Ribery sarà regolarmente in campo.

IL PROGRAMMA – Questa mattina la Fiorentina dopo aver archiviato la sfida vinta contro il Torino, tornerà al “Campini” per preparare l’allenamento in vista della sfida di domani sera contro l’Inter.