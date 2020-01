Inter-Fiorentina, Iachini annuncia due in formazione. Un dubbio

Inter-Fiorentina si giocherà domani alle ore 20.45. Per il quarto di finale di Coppa Italia Iachini stamattina ha annunciato due titolari in formazione, poi dovrà fare le scelte anche in base al prossimo impegno di Serie A contro la Juventus.

SU DUE FRONTI – Inter-Fiorentina domani sera in Coppa Italia, ma anche la Juventus domenica mattina in campionato. Giuseppe Iachini deve preparare il doppio impegno in poco più di tre giorni, per questo al Meazza ci saranno alcuni cambi in formazione. Stamattina in conferenza stampa il tecnico ha annunciato la presenza di Pietro Terracciano in porta (per Bartlomiej Dragowski) e Federico Ceccherini in difesa. Quest’ultimo giocherà con Nikola Milenkovic e Martin Caceres, che saranno squalificati a Torino, così come torna Dalbert Henrique (in prestito proprio dall’Inter) che era fuori sabato col Genoa per lo stesso motivo. A centrocampo manca Gaetano Castrovilli e quindi dovrebbero esserci i primi minuti nel 2020 per Milan Badelj, reduce da un infortunio. L’attacco vede l’unico grande dubbio, quello fra Federico Chiesa e Dusan Vlahovic (autore del gol dell’1-1 al 91′ il 15 dicembre in campionato) per affiancare Patrick Cutrone, sicuro del posto. Questa la probabile formazione di Iachini per Inter-Fiorentina: Terracciano; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Benassi, Dalbert; Chiesa, Cutrone.