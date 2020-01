Inter-Fiorentina, i convocati di Iachini per i quarti...

Inter-Fiorentina, i convocati di Iachini per i quarti di finale di Coppa Italia

Condividi questo articolo

Domani a San Siro andrà in scena Inter-Fiorentina, match valido per i quarti di finale di Coppa Italia. Nel turno precedente, i nerazzurri hanno eliminato il Cagliari, mentre i viola sono stati capaci di sconfiggere al Franchi l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Vediamo le scelte di Beppe Iachini: ecco i 23 convocati degli ospiti per la sfida del Meazza

INTER-FIORENTINA: I CONVOCATI DI IACHINI

Portieri: Brancolini, Dragowski, Terracciano.

Difensori: Caceres, Ceccherini, Dalbert, Lirola, Milenkovic, Olivera, Ranieri, Terzic, Venuti.

Centrocampisti: Badelj, Benassi, Eysseric, Ghezzal, Montiel, Pulgar, Zurkowski.

Attaccanti: Chiesa, Cutrone, Sottil, Vlahovic.