Inter-Fiorentina, Gosens e Bastoni al rientro! Due in dubbio – CdS

Inter-Fiorentina andrà in scena sabato alle 18. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport arrivano buone notizie per Inzaghi in vista del match: Bastoni e Gosens sono recuperati. Altri due in dubbio

RIENTRO – Buone notizie per Simone Inzaghi in vista di Inter-Fiorentina, in programma sabato alle 18. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport oggi in edicola sia Alessandro Bastoni che Robin Gosens hanno recuperado dai rispettivi infortuni e saranno a disposizione per il match di San Siro. Difficile, secondo il quotidiano, che possano partire entrambi dal 1′: Inzaghi non vorrà rischiare di avere l’intera catena di sinistra con due calciatori reduci da uno stop. Da valutare, invece, le condizioni di Dzeko e Dimarco ancora indietro sulla tabella di marcia.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia