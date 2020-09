Inter-Fiorentina, il 2-1 gol Lautaro Martinez o autogol Ceccherini? La scelta

Lautaro Martinez Inter-Fiorentina

In Inter-Fiorentina 4-3 di ieri sera c’è una questione particolare su cui soffermarsi: il gol del 2-1 è di Lautaro Martinez o autogol di Ceccherini? La Lega Serie A ha fatto la sua scelta in relazione all’episodio e assegnato la marcatura.

DI CHI È IL GOL? – In Inter-Fiorentina c’è stata un po’ di discussione sull’assegnazione della rete del momentaneo 2-1, soprattutto per chi fa il fantacalcio. Al 52′ Lautaro Martinez calcia verso la porta trovando la deviazione di Sofyan Amrabat, poi la palla entra in rete dopo l’ulteriore tocco di Federico Ceccherini. La Lega Serie A ha ufficialmente assegnato autogol a quest’ultimo, basandosi sulle sue linee guida (vedi articolo). Il punto 1.B sembra quello più adeguato: Amrabat devia il tiro fuori dallo specchio, è il difensore della Fiorentina a rimandare il tiro in porta. Non ci sono dubbi sul fatto che, senza il secondo tocco, la palla sarebbe finita fuori. Difficile che Lautaro Martinez possa vedersi assegnata la doppietta: dovrà “accontentarsi” dell’1-1. Per il momento il 2-1 di Inter-Fiorentina è da ritenersi autogol di Ceccherini, nelle prossime ore è possibile che la Lega Serie A pubblichi un comunicato ufficiale per spiegare la decisione (come da prassi indicata nelle linee guida), ma non dovrebbe essere modificata.