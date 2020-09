Inter-Fiorentina: Eriksen c’è, quale spazio per Vidal? – Sky

Inter-Fiorentina di domani sera sarà l’esordio dei nerazzurri nel campionato 2020/21. Arturo Vidal partirà dalla panchina, possibile maglia da titolare per Eriksen. Il punto di Matteo Barzaghi per “Sky Sport 24”

LE SCELTE DI CONTE – Inter-Fiorentina di domani non vedrà Vidal dal primo minuto: «Io non penso che Vidal possa partire titolare contro la Fiorentina in quello che sarà l’esordio dell’Inter in campionato. Ci aspettiamo Eriksen titolare, quando entrerà Vidal sarà interessante capire dove lo piazzerà Conte. Vidal è un giocatore che può permettere di fare il 3-5-2 ma in corso d’opera può alzarsi e permettere il 3-4-1-2. Al momento partirà dalla panchina, è arrivato in settimana e al momento non sarà della partita».