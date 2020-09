Inter-Fiorentina è già un test: Conte affronta subito un 3-5-2

Conte Inter

Inter-Fiorentina, esordio per i nerazzurri nel campionato 2020-2021. Una prima prova per Conte visto che i viola si schiereranno con un modulo a specchio.

SUBITO UN TEST – Oggi per l’Inter torna il campionato. E la Serie A presenta subito un test per la squadra di Conte. La Fiorentina di Iachini infatti ha un modulo di riferimento, che è il 3-5-2. E questo dettaglio non va sottovalutato dopo quanto visto nella stagione 2019-2020.

AVVERSARI A SPECCHIO – Il calcio di Conte tatticamente è molto organizzato e riconoscibile. Con un modulo fisso di riferimento, il 3-5-2. Questo porta gli avversari a studiarlo e ad adattarsi. Già alla seconda giornata dello scorso campionato si è vista la conseguenza più immediata di questo fatto: il Cagliari per la prima e circa ultima volta si è schierato col 3-5-2. Un modulo a specchio, per limitare i punti di forza del calcio del tecnico leccese nel modo più diretto possibile. Una soluzione contingente.

DIMOSTRARE CRESCITA – Non è stata l’ultima volta. E l’Inter ha spesso dimostrato difficoltà ad affrontare questo atteggiamento, come scritto QUI dopo Lecce-Inter. Arrivando quindi a oggi la Fiorentina diventa il primo test per Conte. Iachini non si schiererà apposta col 3-5-2, ma il modulo sarà in ogni caso speculare rispetto a quello dei nerazzurri. Già alla prima giornata servirà una risposta sul campo.