Inter-Fiorentina, dubbi per Conte. Hakimi dal 1′. Vidal dalla panchina? – Sky

Inter-Fiorentina è alle porte. Conte potrebbe scegliere di riproporre lo schieramento già visto nel corso dell’amichevole disputata, lo scorso sabato, contro il Pisa. Le ultime da Matteo Barzaghi per “Sky Sport”

FORMAZIONE – Questi gli aggiornamenti sulla possibile formazione dell’Inter da Matteo Barzaghi per “Sky Sport”: «L’ultima amichevole disputata dall’Inter è molto indicativa. È molto probabile che, nella sfida di domani contro la Fiorentina Antonio Conte potrebbe schierare Bastoni al centro della difesa, vista la squalifica di de Vrij, affiancato da Kolarov a sinistra e D’Ambrosio a destra. A centrocampo ci sarà l’esordio di Hakimi sulla destra, a sinistra dovrebbe agire Perisic. In mezzo al campo Barella sicuro di un posto da titolare, al suo fianco ballottaggio tra Gagliardini e Brozovic. Eriksen trequartista con Lukaku e Lautaro Martinez in attacco. Vidal dovrebbe partire dalla panchina».