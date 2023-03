Inter-Fiorentina, dubbi in difesa per Inzaghi. Lukaku titolare − Sky

L’Inter si prepara ad affrontare la Fiorentina per cercare di tornare a vincere in campionato. Per Inzaghi la formazione è quasi obbligata a causa dei numerosi infortuni, ma come riportato da Matteo Barzaghi a Sky Sport 24 per il tecnico c’è qualche dubbio in difesa. Mentre in attacco si va verso il ritorno della coppia Lautaro Martinez-Lukaku a causa dei problemi di Dzeko.

UN DUBBIO − Per l’Inter questa pausa delle nazionali è stata fondamentale per recuperare qualche calciatore infortunato. Contro la Fiorentina torneranno tra i convocati Robin Gosens e Alessandro Bastoni. Come riportato da Matteo Barzaghi a Sky Sport 24, l’esterno tedesco è praticamente certo della titolarità a causa delle assenze di Federico Dimarco e Danilo D’Ambrosio. Anche Romelu Lukaku partirà dall’inizio viste le difficoltà fisiche riscontrate in nazionale da Edin Dzeko, che comunque sarà in panchina. L’unico dubbio che Simone Inzaghi si porterà almeno fino a domani riguarda la difesa. A giocarsi una maglia da titolare saranno Stefan de Vrij e Bastoni. L’italiano sicuramente sarà a disposizione, ma essendo appena rientrato dall’infortunio non è ancora certo se partirà dalla panchina o già dall’inizio. Nel primo caso l’olandese andrà a prendere il posto di centrale della difesa a tre con Acerbi che andrebbe a posizionarsi come braccetto di sinistra. Nel secondo caso sarà invece de Vrij a sedersi con Acerbi che andrà a giocare tra Matteo Darmian a destra e Bastoni a sinistra. Questa la probabile formazione di Inzaghi per Inter-Fiorentina, secondo Sky Sport: Onana; Darmian, de Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Gosens; Lukaku, Lautaro Martinez.