Inter-Fiorentina, Dimarco in dubbio! Brozovic titolare – CdS

L’Inter sfiderà la Fiorentina domani alle 18. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport Inzaghi, oltre a Calhanoglu, potrebbe dover rinunciare anche a Dimarco

DUBBIO – Inter-Fiorentina andrà in scena domani alle 18. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport Federico Dimarco potrebbe non essere a disposizione di Inzaghi per il match. Nella giornata di ieri l’esterno ha sostenuto una seduta di allenamento personalizzata: nella giornata di oggi il tecnico sceglierà se inserirlo nella lista dei convocati. Inzaghi però può sorridere: sia Gosens che Bastoni sono a disposizione per il match. Il tedesco è pronto a partire dal 1′ sulla corsia di sinistra, Bastoni dovrebbe accomodarsi, almeno inizialmente, in panchina. In mezzo, al posto dell’infortunato Calhanoglu, agirà Brozovic.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia