Inter-Fiorentina, i diffidati per la 30ª giornata di Serie A. No squalificati

Inter-Fiorentina si giocherà alle ore 18 allo Stadio Giuseppe Meazza, per la trentesima giornata di Serie A. Ecco la situazione disciplinare per l’anticipo di oggi, senza squalificati ma con i diffidati nerazzurri a rischio per la Juventus. Qui il riepilogo per tutto il turno, iniziato ieri.



INTER-FIORENTINA sabato 19 marzo ore 18 (30ª giornata Serie A)

Diffidati Inter: Alessandro Bastoni, Lautaro Martinez, Arturo Vidal (prossima partita Juventus in trasferta)

Squalificati Inter: nessuno

Diffidati Fiorentina: Sofyan Amrabat, Gaetano Castrovilli, Alvaro Odriozola, Lucas Torreira (prossima partita Empoli in casa)

Squalificati Fiorentina: nessuno