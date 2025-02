Inter-Fiorentina, i convocati di Palladino: la decisione su Gudmundsson!

Inter-Fiorentina si disputerà domani 10 febbraio alle ore 20:45 allo Stadio San Siro. Di seguito la lista dei convocati di Raffaele Palladino per il match.

LA SFIDA – Inter-Fiorentina sarà l’incontro conclusivo della ventiquattresima giornata di Serie A 2024-2025. Le due compagini si affrontano nuovamente, dopo soli 4 giorni, con due stati d’umore completamente differenti. I viola arrivano alla sfida con rinnovate consapevolezze in chiave Champions League, stante il roboante 3-0 con cui hanno impedito ai nerazzurri di raggiungere il Napoli in vetta alla classifica. I meneghini, dal canto proprio, sanno che quella del Franchi è stata la più brutta prestazione delle ultime due stagioni. Fare peggio è praticamente impossibile, per cui l’obiettivo è molto chiaro: dimenticare Firenze sia nel risultato che nel gioco mostrato in campo.

Inter-Fiorentina, i convocati di Palladino

LE SCELTE – Di seguito la lista dei convocati di Raffaele Palladino per l’incontro con l’Inter, con la curiosità relativa alla presenza di Albert Gudmundsson ora fugata in modo definitivo. L’islandese ci sarà, così come tutti coloro che, essendo stati tesserati a gennaio o febbraio, non avevano potuto essere del match giovedì.

I CONVOCATI DELLA FIORENTINA

Beltran, Caprini, Cataldi, Colpani, Dodo, De Gea, Fagioli, Folorunsho, Gosens, Gudmundsson, Kean, Mandragora, Martinelli, Moreno, Ndour, Parisi, Pongracic, Ranieri, Richardson, Terracciano, Zaniolo.