Inter-Fiorentina, Conte senza de Vrij si affida a Bastoni: la probabile

Condividi questo articolo

Conte

In vista di Inter-Fiorentina in programma questa sera alle 20:45, Antonio Conte sfida Beppe Iachini con tutti gli uomini a disposizione tranne il solo Matìas Vecino infortunato e Stefan de Vrij squalificato. Di seguito le ultime di formazione riguardo i nerazzurri. QUI le probabili formazioni di entrambe le squadre.

PROBABILE FORMAZIONE – Inter-Fiorentina è di fatto la prima partita dal campionato per Antonio Conte che questa sera affronterà una delle squadre che più ha operato nel mercato in Serie A. Se da una parte lo stesso Beppe Iachini dovrebbe avere un solo dubbio di formazione (vedi articolo), dall’altra parte il tecnico leccese è chiamato a trovare l’undici migliore da mandare in campo considerando l’inserimento a rilento di Christian Eriksen e il nuovo arrivato Arturo Vidal, che inizialmente dovrebbe partire dalla panchina. Si riparte dunque con la difesa a tre ma con una nuova chance per il trequartista danese. Nuovo debutto anche per Ivan Perisic tornato dal prestito al Bayern Monaco, potrebbe scavalcare Ashley Young nel ruolo di esterno sinistro. Il vero dubbio però è in difesa: Alessandro Bastoni dovrebbe essere preferito a Milan Skriniar nel ruolo di centrale per sostituire lo squalificato Stefan de Vrij. A centrocampo la sicurezza si chiama Nicolò Barella, che dovrebbe essere affiancato da Roberto Gagliardini e discapito di Stefano Sensi e Marcelo Brozovic, inizialmente in panchina. Debutto assoluto per la stessa del mercato estivo Achraf Hakimi.

Di seguito la probabile formazione di Conte in vista di Inter-Fiorentina con alcune “novità” (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, Bastoni, Kolarov; Hakimi, Barella, Gagliardini, Perisic; Eriksen; Lukaku, Lautaro Martinez.