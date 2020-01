Inter-Fiorentina, Conte riparte per la Coppa Italia: subito la ripresa

Inter-Fiorentina si giocherà fra poco meno di quarantotto ore, mercoledì alle 20.45 per i quarti di finale di Coppa Italia. Conte, dopo aver saltato le interviste post partita ieri, al momento non farà nemmeno la conferenza stampa di vigilia. Intanto, però, la squadra ha ripreso ad allenarsi ad Appiano Gentile: ecco il report.

INTER-FIORENTINA -2 – “Dopo il pareggio con il Cagliari, i nerazzurri si sono ritrovati al Centro Sportivo Suning per preparare i quarti di finale di Coppa Italia, in programma mercoledì alle 20.45 a San Siro.

Squadra divisa in due gruppi: per coloro che sono scesi in campo domenica, sessione in palestra e seconda parte di lavoro aerobico in campo. Gli altri calciatori hanno sostenuto un riscaldamento a base di andature e un lavoro tecnico-tattico”.

